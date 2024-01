Co najmniej 103 osoby zginęły, a 141 odniosło rany w eksplozjach, do których doszło w środę w pobliżu grobu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, przekazały lokalne służby ratunkowe. Wybuchy były efektem ataku terrorystycznego" - poinformowała agencja Reutera, powołując się na władze lokalne.

Wybuchy na cmentarzu

Kiedy doszło do wybuchów, na cmentarzu znajdowały się tłumy uczestniczące w obchodach trzeciej rocznicy śmierci Sulejmaniego. Państwowa telewizja, która początkowo sugerowała, że przyczyną eksplozji był wybuch butli z gazem, stwierdziła następnie, że doszło do ataku terrorystycznego, zaś irańska agencja Tasnim, powołując się na lokalne źródła, podała, że zostały zdetonowane umieszczone w dwóch torbach materiały wybuchowe. Dziesiątki osób zostały ranne w panice spowodowanej wybuchami.

Podczas ceremonii pogrzebowej Sulejmaniego zginęło 56 osób

„Nasze zespoły szybkiego reagowania ewakuują rannych, ale tłumy blokują drogi” – powiedział telewizji państwowej Reza Falah, szef Czerwonego Półksiężyca prowincji Kerman. Już w 2020 r., podczas ceremonii pogrzebowej Sulejmaniego, na cmentarzu doszło do wybuchu paniki, w rezultacie której zginęło 56 osób.

Na razie nikt nie przyjął odpowiedzialności za atak.

Kim był Generał Sulejmani?

Generał Sulejmani był dowódcą Al Kuds, elitarnej jednostki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej stworzonej do walki i prowadzenia działań wywiadowczych oraz dywersji poza granicami Iranu oraz propagowania islamskiej rewolucji. Po jego śmierci amerykańska CBS News określiła jego rangę jako porównywalną do stanowiska sekretarza stanu, szefa CIA i dowódcy Pentagonu w USA w jednym. Uważano, że może objąć najwyższe stanowiska w kraju. Po obaleniu Saddama Husajna Sulejmani organizował sabotaż i ataki na żołnierzy amerykańskich w Iraku. W czasie wojny w Syrii dowodził szyickimi milicjami walczącymi w obronie prezydenta Baszara al-Assada. W analizie Modern War Institute w amerykańskim West Point oceniano go jako drugą najpotężniejszą osobę w Iranie po najwyższym duchowo-politycznym przywódcy Iranu ajatollahu Ali Chameneim. Wspomniano, że badania opinii publicznej wskazują, iż cieszył się poparciem ośmiu na dziesięciu Irańczyków.

Zginął 3 stycznia 2020 roku na lotnisku w Bagdadzie wskutek amerykańskiego ataku dronów. Władze USA twierdziły, że stał za dokonanymi i planował kolejne zamachy na amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie. Ich celem miałyby być m.in. amerykańskie ambasady i bazy wojskowe, a same zamachy miały nastąpić "wkrótce"