Sąd Najwyższy zdecyduje o przyszłości republikanina. Jeśli polityk wystartuje w wyborach i zdobędzie Biały Dom, zapaści w polityce wobec wschodniej flanki Sojuszu nie będzie.

Stany Zjednoczone oczekują najważniejszej w historii USA – dotyczącej wyborów – decyzji Sądu Najwyższego. Naczelny organ władzy sądowniczej w najbliższych dniach orzeknie, czy stany mogą wykluczać z udziału w prawyborach prezydenckich Donalda Trumpa, powołując się przy tym na 14. poprawkę do Konstytucji USA. Gdyby uznano, że jest to dozwolone, jego szanse na reelekcję stopniałyby niemal do zera. Ten wariant jest jednak mało prawdopodobny.

SN na decyzję czasu ma niewiele. W piątek jest pierwszy dzień drukowania prawyborczych kart w Kolorado. A już 15 stycznia republikańskim konwentyklem w Iowa rozpoczyna się sezon prawyborów.

Trendy sondażowe dla Trumpa – w przeciwieństwie dla starającego się o reelekcję Joego Bidena – są korzystne. Wizja jego powrotu do Białego Domu już wywołuje pytania o to, jak będzie wyglądała jego polityka wobec europejskich sojuszników NATO i wobec wojny w Ukrainie. Apokalipsy nie należy się tu jednak spodziewać. – Ameryka nie jest monarchią, prezydent nie może wszystkiego. Wiele będzie zależeć od otoczenia – mówił DGP gen. H.R. McMaster, w przeszłości doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa. W tym otoczeniu będzie np. Kash Patel, urzędnik, który bronił ówczesnego prezydenta przed oskarżeniami demokratów w tzw. aferze ukraińskiej. W ewentualnych nowych władzach znajdzie się też miejsce dla zięcia Trumpa, czyli Jareda Kushnera, którego interesują niemal wyłącznie sprawy Izraela. A także dla mocno krytycznego wobec Niemiec byłego ambasadora USA w RFN Rica Grenella oraz bardziej wyważonego Roberta O’Briena – byłego doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, który próbował znaleźć porozumienie między republikaninem a waszyngtońskim establishmentem. Żadna z wymienionych osób nie kwestionowała roli USA w NATO. Każda podkreślała znaczenie Polski w Sojuszu.

Zresztą Trump – nawet gdyby w szaleńczym zrywie chciał wyprowadzić USA z paktu – w praktyce nie byłby w stanie tego zrobić. W grudniu Kongres przegłosował nowe prawo, które czeka na podpis Joego Bidena. Prezydent USA nie będzie miał możliwości wycofania kraju z NATO bez zgody dwóch trzecich senatorów lub ustawy Kongresu.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na eDGP.