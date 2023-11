Naród polski w osobie prezydenta Andrzeja Dudy został uhonorowany statuetką Anioła Miłosierdzia, która jest nagrodą imienia błogosławionego ukraińskiego księdza greckokatolickiego Emiliana Kowcza.

Ukraina docenia zaangażowanie polskich obywateli

Ambasada RP w Kijowie informuje, że chargé d’affaires ambasady RP Agnieszka Góralska odebrała nagrodę dla narodu polskiego reprezentowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę, którą wręczył w stolicy Ukrainy zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk.

Ukraiński abp Szewczuk podkreśla wyraźnie znaczenie nagrody:

Uhonorowaliśmy naród polski – nie państwo, nie instytucję, lecz zwykłych ludzi, którzy spontanicznie otworzyli drzwi swoich domów dla Ukraińców. (…) Jesteśmy dumni z tego, że dzieło ojca Omelana (Emiliana) jest kontynuowane, a to oznacza, że Ukraina zwycięża.

Symbolika ukraińskiej nagrody. Postać Emiliana Kowcza

Emilian Kowcz był ukraińskim księdzem greckokatolickim, w latach 1922-42 proboszczem parafii w Przemyślanach koło Lwowa. W czasie II wojny światowej udzielał osobiście wsparcia wszystkim prześladowanym i zachęcał parafian do niesienia pomocy Żydom, za co został aresztowany, a następnie przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Tam potajemnie kontynuował posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości – spowiadał, wbrew zakazom udzielał komunii świętej i ostatniego namaszczenia, potajemnie odprawiał msze, dodawał otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie.

Za swoją niezłomną postawę otrzymał przydomek „proboszcza Majdanka”. Zmarł w obozie 25 marca 1944 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2001 r. we Lwowie. Od 2003 r. jedno z rond w Lublinie nosi nazwę bł. ks. Emiliana Kowcza. W 2023 r. w Lublinie odsłonięto pomnik duchownego.