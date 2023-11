Niemcy, Francja i Włochy porozumiały się co do tego, jak powinien zostać uregulowany sektor sztucznej inteligencji. Wbrew rozwiązaniom, proponowanym przez Parlament Europejski chcą, by regulacjami objęte były wszystkie firmy, także małe i lokalne.

Niemcy, Francja i Włochy porozumiały się co do tego, jak powinien zostać uregulowany sektor sztucznej inteligencji. Wbrew rozwiązaniom, proponowanym przez Parlament Europejski chcą, by regulacjami objęte były wszystkie firmy, także małe i lokalne. Latem br. Parlament Europejski proponował, by kodeks w zakresie AI początkowo obowiązywał jedynie głównych dostawców sztucznej inteligencji, pochodzących w większości z USA. Jednak zdaniem trzech państw Unii, takie faworyzowanie mniejszych firm mogłoby z czasem obrócić się przeciwko nim, obniżając zaufanie i zniechęcając klientów - poinformowała w sobotę agencja Reutera. Według treści porozumienia, do którego dotarli dziennikarze zasady postępowania i zachowania przejrzystości powinny być wiążące dla wszystkich uczestników rynku. Politycy trzech krajów są zdania, że początkowo nie należy nakładać na firmy działające w sprzeczności z proponowanym kodeksem AI żadnych sankcji. System kar należałoby ewentualnie wprowadzić, jeżeli okaże się, że kodeks jest naruszany. Odpowiedzialne za to mają być organy europejskie. Ewa Karbowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję