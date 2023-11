Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w czwartek w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS News, że istnieją „mocne przesłanki”, że zakładnicy przetrzymywani przez Hamas przebywali w szpitalu Al-Shifa w Gazie.

"To był jeden z powodów, dla których weszliśmy do szpitala" - przyznał Netanjahu, po czym dodał, że zakładników nie było w placówce, gdy dotarło do niej izraelskie wojsko.

Netanjahu powiedział, że jego rząd posiada "dane wywiadowcze na temat zakładników", ale odmówił podania bardziej szczegółowych informacji.

„Im mniej o tym powiem, tym lepiej” - odpowiedział dopytywany.

„Hamas systematycznie wykorzystuje szpitale w ramach swojej machiny wojennej” – powiedział w niedzielę dziennikarzom główny rzecznik wojsk Izraela, kontradmirał Daniel Hagari.

Podczas odprawy dla mediów Hagari przedstawił filmy, zdjęcia i nagrania audio, które jego zdaniem demonstrują strategię Hamasu polegającą na wykorzystywaniu szpitali jako osłony i uniemożliwianiu ludności cywilnej opuszczania stref walk - poinformowała agencja Reutera. (PAP)

kb/