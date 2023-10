W środę opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego poprzednie rozporządzenie szefa MSZ ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu; zakłada on likwidację obwodu w Tel Awiwie w związku z tym, że Izrael znajduje się w stanie wojny - poinformował resort dyplomacji.

MSZ przekazało w środowym komunikacie, że na stronie www.legislacja.gov.pl opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Projekt zakłada likwidację obwodu głosowania w Tel Awiwie.

"W trosce o bezpieczeństwo naszych obywateli, uwzględniając fakt, że Państwo Izrael znajduje się w stanie wojny oraz konsekwencje wynikające z zagrożeń i obowiązujących na terytorium Państwa Izrael ograniczeń w zakresie zgromadzeń, należało uznać te ryzyka i adekwatnie na nie zareagować. Pragniemy zauważyć, że dla Ministra Spraw Zagranicznych priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli RP, jak i niezakłócone przeprowadzenie głosowania" - podkreśla w komunikacie resort dyplomacji.

MSZ zaznacza, że wyborcy ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania nr 125 w Tel Awiwie, do 12 października mają możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania, aby zagłosować w kraju. Podkreśla, że więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

"Do 12 października można także wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą. Więcej informacji o uzyskiwaniu zaświadczeń o prawie do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-i-glosuj-tam-gdzie-bedziesz-w-dniu-wyborow" - przypomina MSZ. (PAP)

