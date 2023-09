Narodowa komisja ds. standardów języka państwowego Ukrainy zdecydowała, że dozwolone jest pisanie w języku ukraińskim słów Rosja, Moskwa, Federacja Rosyjska itp. małą literą w tekstach nieoficjalnych.

Komisja poinformowała, że taka decyzja została podjęta w związku z "bohaterską walką ukraińskiego narodu o niepodległość państwa ukraińskiego" oraz głosem w tej sprawie wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk, która zaapelowała do komisji, by "nie traciła czasu i sformalizowała to, co i tak robią wszyscy Ukraińcy".

Pisownia małą literą słów takich jak m.in. Federacja Rosyjska, Rosja, Moskwa, Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej "może nie być uznawana za odchylenie od norm języka ukraińskiego w tekstach o charakterze nieoficjalnym".

Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej powszechna jest pisownia nazw związanych z Rosją małą literą. (PAP)

