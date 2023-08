Żołnierze ukraińscy walczący pod miejscowością Robotyne w obwodzie zaporoskim są przekonani, że przedarli się przez najtrudniejszą linię obrony Rosjan na południu Ukrainy i teraz pójdą naprzód szybciej - relacjonuje w sobotę Reuters w reportażu o walkach w tym rejonie.

"Nie zatrzymujemy się tutaj. Mamy przed sobą Berdiańsk i dalszą drogę. Od razu wyjaśniłem to moim żołnierzom: naszym celem nie jest Robotyne, a Morze Azowskie" - powiedział Reutersowi dowódca o pseudonimie "Kombat". Podlega mu część oddziałów, która weszła do Robotynego w minioną środę.

Z Robotynego do Berdiańska, miasta na wybrzeżu Morza Azowskiego jest 100 kilometrów, a 85 kilometrów dzieli je od strategicznie ważnego Melitopola. Oba te miasta są okupowane przez Rosjan. Kontrofensywa ukraińska ma na celu rozdzielenie wojsk rosyjskich na południu Ukrainy, ale - jak oceniał w zeszłym tygodniu przedstawiciel USA - nie wydaje się, by Ukraińcy byli w stanie dotrzeć do Melitopola i go odbić.

"Kombat" powiedział Reutersowi, że jego oddziały przedarły się przez główne drogi, które były zaminowane. "Idziemy do tych linii, gdzie możemy poruszać się dalej. Jestem pewien, że stąd pójdziemy szybciej" - powiedział dowódca. Ocenił, że oddziały ukraińskie wkroczyły na tereny, gdzie Rosjanie mieli głównie "grupy logistyczne", dlatego obrona rosyjska będzie teraz łatwiejsza do przełamania.

"Kombat" wyjaśnił, że jego oddziały walczą wciąż o dwa domy w Robotynem, gdzie jeszcze są Rosjanie. (PAP)

awl/ szm/