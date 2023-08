W ramach wymian ukraińskich i rosyjskich jeńców Rosja przekazała nam dotychczas 12 ciał żołnierzy, którzy byli zdrowi przed dostaniem się do niewoli; stawia to pod znakiem zapytania jakość lub w ogóle istnienie komisji medycznych po stronie wroga - powiadomił we wtorek ukraiński sztab koordynacyjny ds. jeńców wojennych.

W ramach wymian ukraińskich i rosyjskich jeńców Rosja przekazała nam dotychczas 12 ciał żołnierzy, którzy byli zdrowi przed dostaniem się do niewoli; stawia to pod znakiem zapytania jakość lub w ogóle istnienie komisji medycznych po stronie wroga - powiadomił we wtorek ukraiński sztab koordynacyjny ds. jeńców wojennych. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) potwierdził wcześniej, że tych 12 naszych obywateli to jeńcy przebywający w Rosji. Strona rosyjska nie przekazywała nam żadnych informacji na temat pogorszenia się stanu zdrowia tych osób lub zagrożenia ich życia - oznajmił przedstawiciel sztabu koordynacyjnego Jurij Taraniuk, cytowany przez Military Media Center - kanał na Telegramie prowadzony przez ukraiński resort obrony (https://tinyurl.com/2p962yr5). Doniesienia o brutalnym traktowaniu ukraińskich jeńców przez Rosjan pojawiają się od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj. W połowie sierpnia amerykański dziennik "Washington Post" przytoczył relację jednego z wojskowych z Ukrainy, któremu najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera amputowali w niewoli obie ręce i nie założyli szwów. (PAP)