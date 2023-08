Wobec przedłużającej się wojny na Ukrainie Rosja rozbudowuje swoje struktury wojskowe i bardzo prawdopodobne jest utworzenie nowej formacji - 18. Armii Ogólnowojskowej - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że armia ta powstanie prawdopodobnie z połączenia i wzmocnienia innych jednostek działających obecnie w obwodzie chersońskim, w tym 22. Korpusu Armijnego, który zwykle stanowi rosyjski garnizon na okupowanym Krymie. Prawdopodobnie będzie się ona składać głównie ze zmobilizowanego personelu i skupi się na defensywnych operacjach na południu Ukrainy.

"Rosja prawdopodobnie zamierza uwolnić bardziej doświadczone jednostki do walki na kluczowych osiach. Istnieje realna możliwość, że doprowadziło to do niedawnego przesunięcia sił powietrznodesantowych z Chersonia do silnie zagrożonego sektora Orichowa" - napisano. (PAP)

