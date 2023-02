"KE uruchamia wraz z Polska, pod przewodnictwem szefowej KE Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego, inicjatywę dotycząca ukraińskich dzieci. Mam świadomości dramatycznej sytuacji ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję i wysłanych do Rosji do adopcji. Szacuje się, że od początku inwazji rosyjskie siły wysłały tysiące ukraińskich dzieci do Rosji" –powiedziała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.

Jak dodała, KE w najbliższych dniach przedstawi szczegóły inicjatywy. (PAP)

luo/ adj/