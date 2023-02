Litwa przygotowuje 36 dział przeciwlotniczych L-70 do przekazania Ukrainie - poinformowały w sobotę litewskie media. Do miejsca przeznaczenia mają one dotrzeć w najbliższym czasie. Przekazywana jest też amunicja oraz dodatkowe wyposażenie, wymagane do obsługi tej broni.

"Armata L-70 jest przeznaczone do obrony powietrznej" – powiedział Jurgis Norvaiszas, rzecznik wojska litewskiego, którego cytuje agencja BNS. Działa, które Litwa otrzymała od Szwecji w 2000 roku, są w stanie niszczyć cele - samoloty, śmigłowce i drony oddalone nawet o 12 km. Reklama Minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas, który w tym tygodniu na południu Ukrainy spotkał się z ukraiński odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowym, poinformował, że wartość nowego pakietu pomocy wojskowej Litwy dla Ukrainy wynosi około 126,2 mln euro. Litwa przekaże też m.in. dwa śmigłowce Mi-8, poradziecką broń automatyczną i amunicję. Dotychczasowa litewska pomoc wojskowa dla walczącej Ukrainy wynosi 283 mln euro. Na Ukrainę z Litwy wysyłane są też samochody skonfiskowane pijanym kierowcom i przemytnikom - poinformowała w piątek telewizja LNK. Reklama W ubiegłym roku Departament Celny Litwy przekazał Ukrainie około 80 samochodów, w tym skonfiskowane pojazdy. Teraz do przekazania przygotowywanych jest 15 samochodów. Litewskie media podają także, iż 15 ukraińskich żołnierzy w ciągu ostatnich kilku tygodni było szkolonych przez litewskich instruktorów z obsługi dział. Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)