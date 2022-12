Według opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla Radia ZET na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 29,6 procent wyborców. Na Koalicję Obywatelską głos chce oddać 23,7 procent pytanych.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę podium zamknęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem wynoszącym 9,9 procent. Na Lewicę natomiast oddałoby głos 8,2 procent badanych Polaków.

Do Sejmu dostałoby się również PSL-Koalicja Polska, które cieszy się poparciem 6,1 procent respondentów. Wynik Konfederacji to z kolei 5,5 procent.

Jak zaznaczono, "gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 48,8 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Głosu nie oddałoby 44 procent ankietowanych". "Grupa niezdecydowanych to 17 procent wyborców. W poprzednim, październikowym sondażu wynosiła 8 procent" - podano.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono 19-20 grudnia br. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.(PAP)

