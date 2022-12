"Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie uzgodniły jeszcze dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji" - powiedział wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych przed rozpoczęciem spotkania unijnych szefów MSZ.

Reklama

Jednocześnie Hiszpan zapowiedział "bardzo twardy" pakiet sankcji wobec Iranu. "(UE) podejmie wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć młode kobiety i pokojowe demonstracje" - dodał.

Szef unijnej dyplomacji wezwał także Kosowo i Serbię do deeskalacji. Między krajami w ostatnim czasie znów wzrosło napięcie. "Wrócili do rozmów. Muszą znaleźć sposób na zakończenie tendencji do walk ulicznych i wznoszenia blokad na drogach" - powiedział.

Reklama

Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/