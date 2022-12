„Minionej nocy wróg uderzył w energetyczne obiekty obwodu (odeskiego). W chwili obecnej miasto pozbawione jest prądu. Jest on dostarczany jedynie dla obiektów infrastruktury krytycznej: do szpitali, na oddziały położnicze, do kotłowni i stacji wodociągowych” – napisał.

W jego ocenie sytuacja jest krytyczna, ale znajduje się pod kontrolą władz. „Prace remontowe potrzebują więcej czasu niż zazwyczaj” – podkreślił Tymoszenko.

W godzinach porannych siły zbrojne Ukrainy podały, że armia zestrzeliła ostatniej nocy dziesięć z piętnastu irańskich dronów, którymi Rosja zaatakowała ukraińskie obwody na południu kraju.

