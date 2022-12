"Naszym priorytetem pozostaje wsparcie Ukrainy bronią, amunicją, szkoleniami ukraińskich żołnierzy; wsparcie wojskowe i finansowe" – oświadczył Borrell, który w czwartek w Brukseli wziął udział w odbywającej się hybrydowo konferencji Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

"Rosja systematycznie bombarduje infrastrukturę krytyczną. Nie mogą zdobyć terytorium – próbowali i zostali odparci, więc systematycznie niszczą kraj, chcą wpędzić miliony ludzi w zimno i ciemność" – mówił Borrell.

Podkreślił, że te ataki można uznać za zbrodnię wojenną, ponieważ są dokonywane przeciw ludności cywilnej. "To nie jest walka z armią, to chęć złamania morale kraju i jego zdolności do przeżycia. W tych warunkach Europejczycy muszą kontynuować wsparcie dla Ukrainy" – powiedział szef unijnej dyplomacji.

"Wojna powróciła do Europy, w bardzo bliskie sąsiedztwo UE" - stwierdził dyrektor generalny EDA Jirzi Szedivy. Zaznaczył, że kraje członkowskie reagują, o czym świadczy zwiększenie wydatków obronnych. (PAP)

