Nagranie ukazało się na Facebooku na profilu oddziału Carlson. Widąć na nim fragment nabrzeża portowego i powiewający na jednej z konstrukcji ukraiński sztandar (https://tinyurl.com/mv4mwzna).

"Tę flagę podnieśli żołnierze oddziału specjalnego Carlson - będzie to przyczółek do wyzwolenia spod okupacji lewego brzegu Chersońszczyzny" - głosi komentarz. Dodano w nim, że "operacja zakończyła się sukcesem", nie podając jednak żadnych szczegółów na jej temat.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) komentując nagranie ocenił, że jeśli zostanie ono potwierdzone, to "owo ograniczone wtargnięcie ukraińskie na wschodni brzeg Dniepru może otworzyć drogę siłom ukraińskim do operacji na tym brzegu". Think tank przypomina, że umocnienia zauważone na lewym brzegu Dniepru wskazują, iż wojska rosyjskie oczekują ukraińskiej ofensywy w tym kierunku i przygotowywały linie obrony.

Oddział Carlson według ISW jest ochotniczą jednostką specjalną wywiadu lotniczego.

Położony na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru Chersoń, stolica obwodu na południu Ukrainy, został wyzwolony 11 listopada po blisko ośmiu miesiącach okupacji. Po tym, gdy wojska rosyjskie w wyniku ukraińskiej kontrofensywy wycofały się na lewy (wschodni) brzeg Dniepru, rozpoczęły one regularne ostrzały miasta.(PAP)