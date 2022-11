„Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin przyleciał wczoraj na niezapowiadane wcześniej rozmowy z delegacją amerykańską” – napisał rosyjski „Kommiersant”. Według publicysty Aleksieja Wieniediktowa jego partnerem do rozmów ma być dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej William Burns. Jeśli te informacje się potwierdzą – a do zamknięcia tego wydania DGP ani Moskwa , ani Waszyngton oficjalnie ich nie skomentowały – będą współgrać z ponawianymi pod presją porażek na froncie wezwaniami Rosji do wznowienia rozmów pokojowych oraz doniesieniami amerykańskich mediów o tym, że do takiego scenariusza szykuje się również Waszyngton. Temat ma zostać poruszony na zaczynającym się dziś szczycie G20 na Bali.