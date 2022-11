"Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych. Drogi odwrotu okupantów rosyjskich są pod kontrolą ogniową armii ukraińskiej. Wszelkie próby przeciwdziałania Siłom Zbrojnym Ukrainy będą udaremnione. Każdy żołnierz rosyjski, który stawi opór, zostanie zlikwidowany" – głosi oświadczenie HUR przekazane przez agencję Interfax-Ukraina.

Wywiad wojskowy wezwał żołnierzy rosyjskich, by nie próbowali zbiec z miasta w strojach cywilnych i aby oddawali się do niewoli.

"W przypadku dobrowolnego poddania się Ukraina gwarantuje Wam, że zachowacie życie i bezpieczeństwo. Przestrzegamy konwencji genewskich, gwarantujemy żołnierzom wyżywienie, pomoc medyczną i możliwość wymiany na żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych znajdujących się w niewoli w Federacji Rosyjskiej" - dodano w oświadczeniu.

Chersoń był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom – doszło do tego w pierwszych dniach inwazji rozpoczętej 24 lutego. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.

Wraz z Ukrainą do Chersonia wraca Europa

"Wraz z Ukrainą powraca również Europa" – napisał w piątek na Twitterze ambasador UE w Kijowie Matti Maasikas, komentując doniesienia o wkroczeniu oddziałów ukraińskich do Chersonia i wyzwoleniu miasta spod okupacji rosyjskiej.

"Wraz z Ukrainą powraca również Europa. Oto Chersoń teraz" - napisał dyplomata dołączając zdjęcie, na którym w centrum Chersonia powiewa flaga ukraińska i flaga Unii Europejskiej. Krótko wcześniej ukraiński wywiad wojskowy HUR poinformował, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, a do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych.

Mieszkańcy Chersonia wiwatują na cześć armii ukraińskiej

Mieszkańcy Chersonia zgromadzeni na ulicach miasta wiwatują na cześć armii ukraińskiej, ludzie wyszli na ulice z flagami narodowymi Ukrainy - wynika z nagrań opublikowanych przez portal Suspilne.

Na placu Wolności, przed monumentalnym gmachem kina Ukraina, zgromadzeni ludzie skandują "Z-S-U!" (ZSU - to skrót nazwy Siły Zbrojne Ukrainy-PAP) i "Chwała ZSU!", klaszczą i gwiżdżą na znak entuzjazmu. Wielu mieszkańców ma ze sobą flagi ukraińskie - jedni trzymają niewielkie flagi, inni owinęli się sztandarami.

Widać auto, które z trudem przeciska się przez tłum; ludzie cisną się w kierunku samochodu. Widać, że z okna auta ktoś, ubrany w strój wojskowy, macha ręką do ludzi.

Wcześniej już w mediach ukraińskich pojawiły się zdjęcia i nagrania z Chersonia pokazujące ludzi pozdrawiających żołnierzy ukraińskich. Opublikowano też zdjęcia wojskowych zawieszających ukraińską flagę państwową na budynku policji.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował w piątek, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, a do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych. Wywiad wezwał wojskowych Rosji, by się poddali i zapewnił, że każdy z nich, kto stawi opór zostanie zlikwidowany.

Chersoń, główny ośrodek obwodu chersońskiego, przylegającego do anektowanego Krymu, był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom. Doszło do tego w pierwszych dniach inwazji rozpoczętej 24 lutego. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.