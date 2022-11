Niektóre podzespoły irańskich dronów przekazanych do Rosji, m.in. śmigła, powstały już po rozpoczęciu przez Kreml wojny z Ukrainą; stoi to w sprzeczności z wyjaśnieniami Teheranu, że bezzałogowce dostarczono jakoby przed inwazją Rosji na sąsiedni kraj - oznajmił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Śmigło drona Mohajer-6 zostało wyprodukowane dopiero w lutym. To nowa (część), a dostarczenie (bezzałogowca) do Rosji wymagało czasu. Innymi słowy, maszyny przekazano w tym roku" - powiadomił przedstawiciel HUR w rozmowie z portalem Suspilne. Oświadczenie wojskowego opublikowano również na profilu służby na Facebooku. Reklama Mohajer-6 składa się z części zamiennych pochodzących z różnych państw. Większość podzespołów jest produkcji amerykańskiej, a ponadto dron posiada silnik z Austrii i kamerę z Japonii. W maszynie nie wykryto żadnych elementów wyprodukowanych w Rosji. Bomba lotnicza powstała w Iranie - czytamy w komunikacie HUR. "Ukraińscy eksperci sprawdzają, w jaki sposób zagraniczne podzespoły trafiły do irańskich dronów. Numery seryjne i dane producentów tych części zostały już przekazane (naszym) partnerskim krajom" - powiadomił wywiad. Reklama W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony-kamikadze, których masowe użycie na polu walki na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu. Bezzałogowce, głównie maszyny Shahed-136, są wykorzystywane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju. Władze w Kijowie poinformowały w ubiegłym tygodniu, że ukraińskie wojsko zestrzeliło dotąd ponad 300 maszyn irańskiej produkcji. Zełenski: Iran kłamie mówiąc, że dronów dla Rosji nie było wiele Zobacz również Rząd w Teheranie konsekwentnie zaprzecza, że sprzedał Moskwie swoje drony w celu ich wykorzystania na Ukrainie. Na początku listopada minister spraw zagranicznych Husajn Amirabdollahian potwierdził, że Iran przekazał Rosji "pewną liczbę" bezzałogowców, lecz - w jego ocenie - stało się to na kilka miesięcy przed inwazją Kremla. Anonimowi informatorzy CNN powiadomili, że Iran zamierza dostarczyć Rosji więcej dronów bojowych wraz z pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. W ostatniej dostawie broni z Iranu dla Rosji znalazło się ok. 450 aparatów bezzałogowych, które już zostały wykorzystane przez Moskwę na Ukrainie - podały źródła. (PAP) szm/ tebe/ arch.