"Premier (Sunak) powiedział, że przywództwo Polski w Europie po inwazji na Ukrainę się wyróżniło i podkreślił bliskie dostrojenie się między Wielką Brytanią a Polską w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i wielu innych kwestii. Omawiając sytuację na Białorusi, premier powiedział, że Wielka Brytania uważnie obserwuje rozwój sytuacji i stoi po stronie Polski w obliczu ciągłej rosyjskiej agresji" - napisano.

Jak dodano, brytyjski premier poinformował, że w ramach działań odstraszających na wschodniej flance NATO Wielka Brytania wzmocniła potencjał swoich sił i wzmocniła aktywność Wspólnych Sił Ekspedycyjnych w regionie Bałtyku, a obaj politycy zgodzili się co do potrzeby wysyłania ciągłego silnego sygnału do prezydenta Rosji Władimira Putina, że zastraszanie nie będzie działać.

"Premier powiedział, że oczekuje pogłębienia silnych więzi obronnych i bezpieczeństwa między Wielką Brytanią a Polską, co jak powiedział przyniesie korzyści dla bezpieczeństwa obu krajów, a także całej Europy" - przekazano.

Morawiecki poinformował na Facebooku po rozmowie z szefem rządu Wielkiej Brytanii, że Sunak "zapewnił, że nasza współpraca w zakresie gospodarczym, finansowym, bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszego wzmacniania NATO i wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana". Zapowiedział też, że wkrótce odbędą się kolejne polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe.(PAP)

