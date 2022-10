"Przywódcy podkreślili wagę, jaką oboje przywiązują do relacji między Wielką Brytanią a UE oraz do współpracy jako przyjaciele i sojusznicy. Premier wskazał na zjednoczoną odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę, zwłaszcza na wdrożenie bezprecedensowych sankcji, jako przykład wagi współpracy Wielkiej Brytanii i UE" - napisano w komunikacie wydanym po rozmowie Sunaka z Ursulą von der Leyen.

Reklama

Jak dodano, oboje zgodzili się, że Wielką Brytanię i UE wiele łączy, nie tylko wyzwania w takich obszarach jak gospodarka i zmiany klimatyczne, i zamierzają ściśle współpracować, aby sprostać tym wyzwaniom. Sunak potwierdził też, że w kwestii protokołu północnoirlandzkiego preferuje wynegocjowane rozwiązanie.

O tym samym Sunak zapewnił premiera Irlandii Micheala Martina, wyrażając nadzieję, że wszystkie strony podejdą do obecnych wyzwań z pragmatyzmem i dobrą wolą. "Przywódcy zgodzili się co do zasadniczego znaczenia silnych relacji między Wielką Brytanią a Irlandią i wyrazili determinację, by budować tę przyjaźń w nadchodzących miesiącach. Premier z zadowoleniem przyjął stałe wsparcie Irlandii dla Ukrainy, a przywódcy zgodzili się co do znaczenia ciągłej międzynarodowej jedności w obliczu agresji (Władimira) Putina" - przekazano w wydanym komunikacie.

Reklama

Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ zm/