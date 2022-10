Prezydenci Polski i Macedonii Północnej spotkali się w poniedziałek w Belwederze. Głównym tematem rozmów była rosyjska agresja na Ukrainę i trwająca wojna.

Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Duda powiedział, że podziękował prezydentowi Pendarowskiemu za to, że Macedonia Północna i jej władze "od samego początku w zdecydowany sposób są po stronie Ukrainy, wspierają Ukrainę". "To nie jest tylko i wyłącznie wsparcie polityczne, to nie jest tylko i wyłącznie wsparcie werbalne, ale to także realna pomoc również i militarna, która została przez władze Macedonii Północnej skierowana na Ukrainę, by pomóc ukraińskiej armii bronić swojego państwa przed rosyjską inwazją" - wskazał.

Duda powiedział, że "postawa obu naszych krajów jest absolutnie jednolita". "Dokładnie tak samo rozumiemy to zagrożenie, które ze strony rosyjskiej istnieje, to niebezpieczeństwo, które Rosja dzisiaj stwarza dla całej naszej części Europy" - podkreślił.

Prezydent poinformował, że rozmowa dotyczyła również wywołanego przez Rosję kryzysu energetycznego, który - jak wskazywał - jest niebezpieczny nie tylko dla naszej części Europy, ale dla całej Unii Europejskiej i świata. Omówiono też potencjalną możliwość przesyłania gazu z Polski do Macedonii Północnej. "To będzie przedmiot dalszych konsultacji delegacji macedońskiej z naszym rządem" - zapowiedział Duda.

Również prezydent Macedonii Północnej mówił, że rozmowa dotyczyła kwestii "bezpośrednio związanych z architekturą bezpieczeństwa, która znajduje się pod poważną presją z powodu nielegalnej i absolutnie niedopuszczalnej rosyjskiej agresji zbrojnej".

"Będziemy w dalszym ciągu zapewniać pomoc zarówno wojskową, jaki humanitarną dla narodu ukraińskiego, który broni swoich granic" – oświadczył. "Chcę jeszcze raz potwierdzić, że Republika Macedonii Północnej pozostaje poważnym partnerem zachodniego sojuszu w odpowiedzi na rosyjską agresję, poprzez wdrożenie pełnego pakietu unijnych sankcji, jak i poprzez wsparcie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach" – podkreślił Pendarowski.

W kontekście kryzysu gospodarczego i energetycznego prezydent Macedonii Północnej powiedział, że chociaż umacnia się współpraca gospodarcza obu krajów, doszli w rozmowie z prezydentem Dudą "wspólnie do wniosku, że w najbliższym czasie należy współpracować jeszcze bliżej w tym zakresie".

Prezydenci rozmawiali też o europejskiej przyszłości Macedonii Północnej. "Polska wspiera dążenia akcesyjne Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że te trudne momenty, najbardziej kryzysowe na drodze do tej akcesji do UE mijają, że one powoli są za nami i że ta droga będzie teraz już dla Macedonii Północnej znacznie łatwiejsza, niż było to do tej pory, że przeszkody, które na tej drodze były udaje się pokonać i te możliwości dla Macedonii otwierają się znacznie szerzej" - oświadczył Duda.

Dodał, że wierzy w to, że "tak, jak dzisiaj jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak niedługo również będziemy wspólnie członkami UE".

Prezydent Macedonii Północnej powiedział, że Polska od zawsze była ważnym sprzymierzeńcem jego kraju w staraniach o akcesję do UE. "Ze szczególną radością przyjmuję gotowość naszych gospodarzy do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą podczas negocjacji" – powiedział.

19 lipca 2022 r. UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią.

Prezydent Macedonii wyraził przekonanie, że Polska będzie nadal wspierać Macedonię Północną nie tylko w relacjach bilateralnych, ale także w ramach Grupy Wyszehradzkiej i innych formatów regionalnych, także na forum UE.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska