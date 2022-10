Lider Prawa i Sprawiedliwości zainaugurował w piątek Akademię PiS, czyli - jak mówił PAP kierownik Akademii - projekt intelektualno-kompetencyjny, który "pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez wyborców".

Reklama

"Sala była pełna, słuchacze zainteresowani, były różne dyskusje kuluarowe. Prezes Kaczyński w doskonałej formie wygłosił wykład o konfliktach III RP. Start Akademii uważam, że był udany, oby tak dalej" - powiedział PAP po zakończeniu spotkania Szczucki.

Prezes PiS wygłosił dwugodzinny wykład dotyczący konfliktów III RP. "Wyjaśniał o co w nich chodziło. Zaczął od konfliktów jeszcze w okresie podziemia solidarnościowego, antykomunistycznego. Później opowiedział o kontekście Okrągłego Stołu, o rządzie Jana Olszewskiego, a także o okresie rządów postkomunistów w latach 1993-1997, a w końcu o sporach o konstytucję, aż dotarł do sporów współczesnych - o kulturę, o tożsamość UE, sporów gospodarczych" - relacjonował Szczucki.

Reklama

Pytany czy szef PiS podczas wykładu poruszał kwestie bieżącej polityki kierownik Akademii zwrócił uwagę, że siłą rzeczy prezes Kaczyński w historycznych wątkach nawiązywał i "pokazywał czym one zaowocowały i czym skutkują współcześnie, i które z tych konfliktów, sporów politycznych, które znamy na co dzień, oglądamy w mediach, jakie mają one swoje korzenie w przeszłości".

"Był to bardzo szeroki przegląd, dwugodzinny wykład o tych najważniejszych zagadnieniach, które doprowadziły do takiego, a nie innego programu Prawa i Sprawiedliwości" - dodał.

Reklama

Szczucki poinformował, że kolejny wykład w ramach Akademii PiS odbędzie się w połowie listopada. Jak mówił, zjazdy będą się odbywały raz w miesiącu w soboty.

Podczas kolejnych zjazdów wśród prelegentów znajdą się m.in. premier Mateusz Morawiecki, który będzie mówił o polityce rządu, zwłaszcza gospodarczej; wicepremier Henryk Kowalczyk - o kwestiach rolniczych; szefowa MRiPS Marlena Maląg - o kwestiach społecznych, prezes Orlenu Daniel Obajtek o gospodarce.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci dotyczący problematyki prawnej. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, aż do czerwca przyszłego roku. "Później nastąpi ewaluacja i planowanie kolejnych edycji Akademii" - poinformował Szczucki. (PAP)