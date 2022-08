„Nadszedł ten dzień. Misja wsparcia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest w drodze do Zaporoża. Musimy chronić bezpieczeństwo największego zakładu nuklearnego Ukrainy i Europy. Jestem dumny, że poprowadzę misję, która w tym tygodniu dotrze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej” – napisał wczoraj na Twitterze szef MAEA Rafael Grossi. 14-osobowa delegacja MAEA na miejscu zapozna się z sytuacją w okupowanej ZAES, znajdującej się w Enerhodarze w obwodzie zaporoskim. Delegacja ma dotrzeć do miasta od strony terenów kontrolowanych przez Ukrainę, a nie – jak wcześniej żądała Moskwa – od strony Rosji.