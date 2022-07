W liście opublikowanym przez Biały Dom O'Connor poinformował, że prezydent USA już we wtorek wieczorem miał negatywny wynik testu antygenowego, który został potwierdzony kolejnym testem w środę rano.

Jak dodał lekarz, objawy u Bidena "niemal całkowicie" ustały i prezydent zakończy trwającą od pięciu dni izolację; jeszcze w środę ma wygłosić przemówienie w Białym Domu.

Przez kolejne 10 dni Biden będzie jednak nosił maseczkę ochronną podczas kontaktów ze współpracownikami. Zwiększy też częstotliwość testów ze względu na możliwy nawrót objawów występujący czasem u niewielkiej liczby pacjentów leczonych Paxlovidem. Biden przeszedł pełną, pięciodniową kurację tym nowym lekiem antywirusowym.

Jak podał we wcześniejszym liście dr O'Connor, wyniki badań wskazują na to, że Biden prawdopodobnie został zakażony podwariantem BA.5 koronawirusa, który odpowiada za ok. 85 proc. wszystkich nowych zachorowań w USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)