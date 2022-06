Z powodu planowanych demonstracji ruch drogowy wokół lotniska może być utrudniony, dlatego zaleca się, by pasażerowie dojeżdżali na nie w piątek pociągami - dodano.

Zaznaczono, że utrudnienia nie dotkną lotniska Orly - drugiego pod względem liczby obsługiwanych pasażerów portu lotniczego aglomeracji Paryża.

W czwartek strajkują tylko pracownicy ADP, w piątek mają do nich dołączyć pracownicy linii lotniczych i innych przedsiębiorstw związanych z obsługą ruchu lotniczego.

To kolejne protesty pracowników branży lotniczej, którzy domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy - komentuje agencja Reutera. Do zakłócających obsługę pasażerów strajków dochodziło w ostatnim czasie na wielu lotniskach w Europie. Jako jedną z ich przyczyn podaje się zazwyczaj liczne zwolnienia w branży podczas pandemii Covid-19. Teraz, gdy ruch lotniczy wraca do poziomu sprzed pandemii odczuwany jest niedobór pracowników.