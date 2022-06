Szkocka Partia Narodowa, która zwyciężyła w ubiegłorocznych wyborach, przy wsparciu Zielonych zamierza przeprowadzić referendum w 2023 r. niezależnie od decyzji gabinetu premiera Borisa Johnsona, który otwarcie sprzeciwia się zamiarom lokalnych władz. Sturgeon, która do wyborów szła z mocnym postulatem ponownej organizacji referendum, stwierdziła, że jej zwycięstwo wyborcze to opowiedzenie się przez Szkotów za jego przeprowadzaniem. Rząd Johnsona podtrzymuje opinię, że tego typu referendum jest możliwe „raz na pokolenie”, a nie co kilka lat.