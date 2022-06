Kijów nie ukrywa, że losy wojny mogą wręcz zależeć od dostaw zaawanasowanego zachodniego sprzętu wojskowego, w tym systemów artyleryjskich, amunicji oraz obrony przeciwrakietowej. O to apelował w poniedziałek do zgromadzonych w Bawarii światowych przywódców za pośrednictwem wideołącza prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W trakcie szczytu do publicznej wiadomości podano, że Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie norwesko-amerykański system obrony przeciwrakietowej ziemia–powietrze NASAMS. O tym, jak sprawny to sprzęt, świadczy fakt, że Amerykanie używają go do ochrony przestrzeni powietrznej wokół Białego Domu i Kapitolu w Waszyngtonie. Choć nie jest wiadomo, ile jednostek ogniowych NASAMS trafi nad Dniepr, to może być to znacząca pomoc.