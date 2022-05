Mychajło od wielu lat aktywnie działał też w Aerorozwidce, będącej hybrydą jednostki wojskowej i organizacji pozarządowej. To zjawisko typowe dla Ukrainy, gdzie od rozpoczęcia wojny w 2014 r. tworzone oddolnie grupy obywateli łatały dziury w systemie bezpieczeństwa. W chaosie pierwszych tygodni wojny o Zagłębie Donieckie bataliony ochotnicze powstrzymywały marsz Rosjan i ich kolaborantów na zachód, wolontariusze dostarczali na front leki i sprzęt, by zapewniać żołnierzom to, czego niedoinwestowane siły zbrojne nie mogły im dać, a działacze społeczni naciskali na polityków, by poważniej podeszli do walki z korupcją, rozliczenia przestępstw z czasów Wiktora Janukowycza i wojny informacyjnej z Rosją. Wśród wielu podobnych grup była Aerorozwidka, dosłownie Zwiad Powietrzny, która połączyła specjalistów w dziedzinie teleinformatyki i łączności oraz inżynierów konstruujących samoloty bezzałogowe. Jeden z jej współtwórców, Wołodymyr Koczetkow-Sukacz, zginął na Donbasie w marcu 2015 r. Drugi, Natan Chazin, ukraiński rabin z doświadczeniem w siłach zbrojnych Izraela, zajmuje się nią do dziś.