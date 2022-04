To, że podaż gazu spada, a ceny energii rosną, berlińczycy odczują na własnej skórze. Dosłownie, bo woda w stołecznych basenach należących do Berliner Bäder-Betriebe (BBB) będzie miała niższą temperaturę: o dwa stopnie w tych otwartych, na powietrzu, a o jeden w tradycyjnych zadaszonych placówkach. – W ten sposób chcemy dołożyć naszą cegiełkę, by bardziej się uniezależnić od rosyjskiego gazu – mówił Johannes Kleinsorg, szef przedsiębiorstwa, na poniedziałkowej konferencji prasowej. Ale to tylko jeden z przykładów – z powodu wojny w Ukrainie za Odrą coraz bardziej popularne staje się oszczędzanie energii, a w mediach są publikowane poradniki , jak to robić. Pojawiają się m.in. pomysły ograniczenia używania saun i obniżenia temperatury w domach do 19 st. C, co stanowiłoby dla dużej części społeczeństwa spore wyzwanie.