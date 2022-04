Reklama

W poście na Facebooku Sztab Generalny poinformował, że w czasie swojej ofensywy w północnej części obwodu donieckiego Rosjanie zajęli miasteczko Zariczne. Rosyjscy żołnierze weszli także do miasteczka Nowotoszkiwske leżącego w obwodzie ługańskim, na drodze łączącej kontrolowany przez separatystów Ługańsk z miastem Lisiczańsk, który kontroluje armia Ukrainy, oraz miejscowości Zawody w obwodzie charkowskim.



Stacja CNN podaje, że ciężkie walki trwają na trzech frontach we wschodniej części kraju. Celem wojsk ukraińskich jest powstrzymanie Rosjan przed zdobyciem całego obwodu ługańskiego i donieckiego, co władze na Kremlu zadeklarowały jako jeden z celów inwazji.

Jak poinformował rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjskie wojska stale otrzymują wsparcie i zaopatrzenie z baz wewnątrz Rosji.

Ostrzał hromady Hirske

Rosyjskie wojsko od rana w środę ostrzeliwuje gminę Hirske w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; zginęła co najmniej jedna osoba, zniszczona została też stacja elektroenergetyczna – podała agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Serhija Hajdaja.

„Rosyjscy żołnierze wciąż ostrzeliwują miejscowości hromady Hirske od godz. 5 rano (godz. 4 rano w Polsce). Używają wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet Grad i systemów artyleryjskich. Przeprowadzili nalot. Wiele zniszczeń; znaleziono już ciało jednej zabitej osoby. Trwa akcja ratownicza. Spalona została też stacja elektroenergetyczna w Hirskem” – napisał Hajdaj na Telegramie. (https://t.me/luhanskaVTSA/2050) (PAP)

Rosjanie użyły w Awdijiwce zabronionej amunicji fosforowej?

We wtorek wieczorem i w środę rano rosyjskie wojska użyły w Awdijiwce w obwodzie donieckim zabronionej amunicji fosforowej - poinformował na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. W wyniku tych ataków w mieście wybuchło kilka pożarów - dodał.

Przewodniczący regionalnej administracji przekazał też doniesienia o rosyjskim ataku lotniczym, w wyniku którego co najmniej jeden mieszkaniec Awdijiwki został ranny.

Wojska najeźdźcy nie zdołały osiągnąć postępów na polu walki w pobliżu tego miasta. "Nasze siły zbrojne skutecznie przeciwstawiły się rosyjskiej próbie ofensywy na tym odcinku frontu. Ukraińskie wojska utrzymują swoje pozycje, a wszelkie zbrodnie wroga na ludności cywilnej są skrupulatnie odnotowywane" - poinformował Kyryłenko.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego) pojawiają się liczne doniesienia o używaniu przez agresora broni fosforowej. Wcześniej takie przypadki odnotowano w innych miejscowościach w Donbasie, w tym w oblężonym mieście Mariupol nad Morzem Azowskim, a także m.in. w obwodach charkowskim i zaporoskim.

Protokół III konwencji genewskiej z 1977 roku zabrania wykorzystywania białego fosforu jako broni na terenach zamieszkanych przez cywilów. Pociski te można stosować tylko jako amunicję oświetlającą lub znaczniki celów z dala od budynków mieszkalnych. (PAP)