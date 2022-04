Władze Kijowa ogłosiły nocną godzinę policyjną od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, by chronić ludność przed „prowokacyjnymi działaniami” Rosji – podała we wtorek stacja CNN, cytując szefa władz obwodu kijowskiej Ołeksandra Pawluka.

Zakaz wychodzenia na ulice i przebywania w miejscach publicznych bez specjalnego zezwolenia obowiązuje w godzinach 22-5 – poinformował Pawluk na Telegramie. Reklama Rosyjskie wojska w początkowym okresie inwazji podeszły pod Kijów, ale na przełomie marca i kwietnia wycofały się z okolic ukraińskiej stolicy. Pawluk przestrzegał jednak, że wojna wciąż trwa, a wróg kontynuuje ostrzał rakietowy i akcje dywersyjne na terytorium Ukrainy. (PAP)