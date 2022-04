Opozycyjny portal Meduza.io podał z powołaniem na źródła w otoczeniu Putina, że urzędnicy administracji prezydenta poszukiwali takiego wyjścia dyplomatycznego z trudnej dla rosyjskiej armii i gospodarki sytuacji, które by nie doprowadziło do spadku popularności głowy państwa, jednak mieli dojść do wniosku, że takie rozwiązanie problemu jest niemożliwe. Meduza.io twierdzi, że Putin nakazał kontynuowanie wojny. To jednak sprawia, że pojawiają się pytania o to, jak zagospodarować tereny, które trafiły pod okupację po 24 lutego. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosjanie szykują nielegalne referendum, po którym miałaby zostać ogłoszona Chersońska Republika Ludowa. To jedyny ukraiński obwód, który został niemal w całości opanowany po rozpoczęciu inwazji. Nie ma jednak zgody co do tego, jak potraktować zajęte dotychczas fragmenty obwodów charkowskiego i zaporoskiego.