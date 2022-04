Reklama

"Dziś ogłaszam kolejne 800 milionów dolarów, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie (tego kraju) i w regionie Donbasu. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej dronów taktycznych" - powiedział amerykański prezydent w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Pakiet pomocy o tej samej wartości ogłoszony został w ubiegłym tygodniu; wówczas zawierał on 18 haubic holowanych 155 mm i 40 tys. sztuk amunicji. Pierwsze haubice dotarły do Europy w tym tygodniu i w środę Pentagon oznajmił, że rozpoczął szkolenie z ich obsługi.

Biden zaznaczył, że pakiet skrojony jest pod charakterystykę "kluczowej fazy" bitwy o Donbas i topografię regionu.

"Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców (...). Teraz musimy przyspieszyć ten pakiet pomocy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę w Donbasie. Ona będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność" - ocenił Biden.

Prezydent USA ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał amerykański Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując, że udostępnione dotychczas w budżecie środki - 3,5 mld dolarów - są niemal na wyczerpaniu. Wartość ogłoszonej od początku rosyjskiej inwazji pomocy wojskowej to dotąd 3,4 mld.

Jednocześnie Biden zapewnił, że USA są gotowe i będą w stanie kontynuować pomoc dla Ukrainy przez długi czas. Dodał, że pytanie brzmi, czy utrzymana zostanie jedność Zachodu w tej sprawie.

"Jak na razie jest z tym dobrze" - dodał. "Wysyłamy jednoznaczny sygnał Putinowi: nigdy nie uda mu się zdominować i okupować całej Ukrainy. Nie pozwolimy mu na to" - zadeklarował.

Zaznaczył też, że USA pomagają w transferze uzbrojenia od innych sojuszników, choć nie zawsze mogą ogłaszać, co jest przekazywane.

Dodatkowo prezydent USA ogłosił w czwartek, że rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów. Ruch ten, wykonany w ślad za UE i Wielkiej Brytanii, ma na celu "pozbawienie Rosji dostępu do korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego" - podkreślił.

Biden ogłosił również powstanie nowego programu mającego ułatwić imigrację Ukraińców do USA i poszerzyć obecnie dostępne ścieżki.

"Da on wygodny sposób na bezpieczną legalną migrację z Europy do Stanów Zjednoczonych dla Ukraińców, którzy mają w USA sponsora, np. rodzinę lub organizację pozarządową. Ten program będzie szybki i uproszczony" - zapewnił Biden.

Jednocześnie wyeliminowana ma zostać ścieżka migracji przez Meksyk, z której korzystała część Ukraińców starających się o azyl w USA. Administracja amerykańska zobowiązała się do przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Biden powiedział w czwartek, że do kraju dotarło dotąd kilkadziesiąt tysięcy osób. Nowy program będzie dostępny od 25 kwietnia dla Ukraińców, którzy przebywali na Ukrainie co najmniej do 11 lutego br.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński