"Mamy nadzieję, że to, co teraz widzimy, zostanie w końcu zrozumiane także w Niemczech" - stwierdził Melnyk w kontekście rosyjskich okrucieństw na kijowskim przedmieściu Bucza. "Putin prowadzi wojnę na wyniszczenie. Nie tylko przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także przeciwko Ukraińcom, przeciwko cywilom" - powiedział dyplomata.

Melnyk podkreślił: "Powiem jasno: Rosja jest dla nas państwem wrogim. A w tej chwili wszyscy Rosjanie są wrogami Ukrainy. To może się zmienić. Ale w tej chwili jest tak, że nie mamy czasu na pytanie: +Czy jesteś przeciwko Putinowi, czy za nim - a może masz tylko częściowe rozeznanie?+".

"Nie mamy złudzeń także co do tzw. rosyjskiej opozycji" - powiedział ambasador. "Czy to na szczytach władzy, czy w opozycji, Ukraina była, jest i prawdopodobnie na długo pozostanie wrogiem rosyjskiego społeczeństwa". Dla kremlowskich propagandystów liczy się w tej chwili tylko, by "przedstawić Ukrainę jako +arcywroga numer jeden+".

Melnyk bronił też bojkotu imprez, na których Rosjanie i Ukraińcy występują razem. "Dla mnie nie będzie wspólnych koncertów, dopóki bomby będą spadać na ukraińskie miasta".

"Nie możemy teraz zajmować się odróżnianiem złych Rosjan od dobrych Rosjan" - powiedział ambasador o wspólnych występach przedstawicieli świata kultury. To nie Putin zamordował ludzi w Buczy - powiedział. "To byli konkretni ludzie z różnych regionów Rosji (...)".

Melnyk odrzucił ostatnio zaproszenie na koncert solidarnościowy zorganizowany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

Berenika Lemańczyk (PAP)