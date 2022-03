Rosja rozlokowuje w Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii

Ukraiński sztab generalny poinformował w komunikacie opublikowanym na Facebooku, że Rosja rozlokowuje w Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii i przesuwa je w rejon miasta Izium, w kierunku na Donbas - relacjonuje w nocy ze środy na czwartek portal Euromaidan PR.

"Rosjanie tworzą też nowe grupy ofensywne, włączając również te jednostki, które poprzednio zostały wycofane. Pewne jednostki z obwodu kijowskiego są przemieszczane w innych kierunkach" - podaje Sztab.

Euromaidan PR przekazuje też, że według Pentagonu sześć z "około trzydziestu" dostaw dla Ukrainy obejmujących najnowszą rundę "pomocy w zakresie bezpieczeństwa" zostało już dostarczonych do regionu, a "stosunkowo szybko" wysłany zostanie też transport dronów Switchblade.

Rosja zaczęła wycofywać część wojsk z Czarnobyla

Rosyjskie wojska zaczęły wycofywać część jednostek okupujących Czarnobyl - podała w środę wieczorem agencja AFP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu. Według resortu jest to jeden z obszarów, z których Rosja wycofała żołnierzy na Białoruś w celu uzupełnienia jednostek.

Jak podaje agencja, przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że Czarnobyl "jest jedną ze stref, skąd Rosjanie zaczęli się przemieszczać ku Białorusi". Była elektrownia atomowa położona przy granicy z Białorusią była jednym z pierwszych obiektów zajętych przez Rosję.

Wcześniej rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził, że Rosjanie wycofali w ciągu ostatniej doby "mniej niż 20 proc." swoich sił spod Kijowa - wymienił tu lotnisko w Hostomelu - a także spod Czernihowa i Sum. Według resortu obrony celem jest uzupełnienie jednostek.

Kirby nie wykluczył, że mogą one zostać przerzucone na front w Donbasie, który po fiasku operacji zajęcia Kijowa jest obecnie priorytetem Rosji.

Pułk Azow: zniszczyliśmy trzy czołgi i zabiliśmy 64 rosyjskich żołnierzy w Mariupolu

"Walka o Mariupol trwa. Bojownicy pułku Azow zniszczyli dziś trzy czołgi wroga i zabili co najmniej 64 żołnierzy piechoty wroga, w tym ze specjalnych sił (wywiadu) GRU" - głosi komunikat pułku zamieszczony na Telegramie.

Rosjanie wykorzystują lotnisko w Brześciu do ataków na Ukrainę

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi, przy granicy z Polską, do ataków rakietowych na Ukrainę - podaje w czwartek nad ranem Ukrinform.

"Ofensywa z Białorusi tak naprawdę już się zaczęła. Ponadto, Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu do ostrzału rakietowego naszego terytorium" - powiedział Denysenko. Dodał, że białoruski reżim nie jest gotowy do wysłania swoich wojsk lądowych na Ukrainę, ale presja ze strony Rosji w tej sprawie jest tak duża, że nie można wykluczyć, iż dojdzie do takiego ataku. W środę ukraiński sztab generalny ogłosił, że choć władze Białorusi oficjalnie zaprzeczają, iż biorą udział w wojnie, to jednak udostępniają swoje terytorium, lotniska i sieci transportowe dla wojsk rosyjskich.

Miny dryfujące na Morzu Czarnym pojawiły się za sprawą Rosjan

Miny od kilku tygodni dryfujące na Morzu Czarnym, to ładunki wybuchowe, które w 2014 r. przejęły wojska rosyjskie podczas inwazji na Krym - podało ukraińskie MSZ, cytowane w środę przez agencję Agerpres. Resort zarzucił armii rosyjskiej celowe umieszczanie na akwenie ładunków, aby “zszargać reputację Ukrainy”.

Według MSZ w Kijowie ukraińskie miny przejęli Rosjanie po zajęciu przez ich wojska w 2014 r. Krymu. Zaznaczył, że ładunki znajdowały się w bazie ukraińskiej marynarki wojennej w Sewastopolu, a teraz “są umieszczane na Morzu Czarnym przez rosyjskie siły morskie”. “Na początku 2022 r. miny te nie figurowały w zasobach marynarki wojennej Ukrainy” - podało MSZ. Informacja władz Ukrainy przeczy rozpowszechnianej od kilku dni przez stronę rosyjską informacji, jakoby rzekomo 420 min dryfujących na Morzu Czarnym, to ładunki, które zostały umieszczone przez Ukraińców przy wejściu do portu w Odessie, aby obronić go przed inwazją wroga.

Od soboty na Morzu Czarnym zostały zneutralizowane trzy miny: dwie na tureckich wodach terytorialnych i jedna na rumuńskich. W poniedziałek saperzy z okrętu marynarki wojennej Rumunii zdetonowali w pobliżu kurortu Mamaja minę morską. W kilka godzin później rumuńskie MON podało, że została ona wyprodukowana na Ukrainie.

Rozmowy z Rosją zostaną wznowione 1 kwietnia

Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował w środę, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. Arakhamia napisał w mediach społecznościowych, że zaproponował, by w ramach negocjacji spotkali się prezydenci Ukrainy i Rosji, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, ale rosyjscy negocjatorzy odpowiedzieli, że należy najpierw zrobić postępy w przygotowaniach projektu porozumienia.