"Jestem wdzięczny wszystkim naszym obrońcom, wszystkim obrończyniom; każdemu, kto zapewnia obronę Kijowa. To właśnie ich odważne i skuteczne działania zmuszają wroga do odejścia na tym kierunku" - dodał.

"Ale nie można tracić czujności. Sytuacja nie stała się łatwiejsza. Skala wyzwań nie zmniejszyła się" - powiedział prezydent.

Według niego rosyjska armia wciąż ma potencjał do kontynuowania ataków przeciwko Ukrainie.

„Sankcje trzeba wzmacniać. Trzeba to robić każdego tygodnia i one muszą być jakościowe. Nie po prostu dla nagłówków w mediach, że zostały wprowadzone, ale po to, by realnie nastąpił pokój” – powiedział Zełenski

(https://t.me/V_Zelenskiy_official/1018) (PAP)

