Do wpisu na Twitterze wiceminister dołączył informację dotyczącą numerów PESEL dla Ukraińców opublikowaną na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Od jutra rusza proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. – Apelujemy, aby obywatele Ukrainy gremialnie nie ruszyli pierwszego dnia do urzędów" – czytamy w informacji zamieszczonej przez MSWiA.

W komunikacie podkreśla się, że "taki sam apel wystosował również Ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrij Deszczycia".

"Termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na udzielenie wsparcia. Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski" – zapewnił wiceminister Paweł Szefernaker.

Proces wydawania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w uchwalonej w sobotę przez Sejm specustawie.

W ocenie resortu "zadanie to będzie dużym wyzwaniem dla urzędów miast i gmin, dlatego w całej Polsce blisko tysiąc pracowników administracji rządowej będzie do dyspozycji samorządów".

"Od najbliższej soboty (19 marca br.), we współpracy z miastem stołecznym Warszawa, ruszy także nowy punkt, w którym obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać numer PESEL. Będzie to punkt na Stadionie Narodowym. W tym punkcie wspólnie będą pracować zarówno pracownicy samorządowi, jak i pracownicy administracji centralnej. Planujemy, aby w tym miejscu można było obsługiwać jednocześnie blisko sto osób" – podkreślił Szefernaker.

Punkt zostanie wyposażony w sprzęt komputerowy przez Cyfryzację KPRM. Koordynatorem tego punktu będzie miasto stołeczne Warszawa.

"Dodatkowo, dziś wieczorem, w ramach alertu RCB, użytkownicy telefonii komórkowej posiadający ukraińskie karty SIM, otrzymają wiadomość w języku ukraińskim z prośbą, aby nie udawać się gremialnie w pierwszym dniu do urzędów" – zaznaczono komunikacie zamieszczonym we wtorek na stronie MSWiA.