"Oprócz tego, wbrew zapewnieniom propagandystów do bombardowań nie jest używana broń precyzyjna, lecz bomby niekierowane OFAB-250-270, FAB-500 i OFZAB-500. Powoduje to znaczne straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Takie bombardowania to kolejna oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości armii okupanta" - czytamy w oświadczeniu.

https://gur.gov.ua/content/dlia-bombarduvannia-ukrainskykh-mist-aviatsiia-okupanta-vykorystovuie-nekerovani-aviatsiini-bomby.html

(PAP)

asc/ adj/