"W ciągu tygodnia do Unii Europejskiej dotarło już tyle osób, co podczas całej wojny w Bośni" – zauważa Knaus. To tempo pokazuje, że w Europie mamy do czynienia z najszybszą i największą falą uchodźców od czasów II wojny światowej - dodaje.

Jeśli wojna będzie dalej trwać, przy obecnej dynamice napływu uchodźców, możliwe, że Ukrainę opuści nawet 10 mln mieszkańców - ocenia niemiecki ekspert.