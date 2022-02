Dotyczy to przede wszystkim antracytu, najbardziej energetycznego rodzaju węgla, należącego do głównych towarów eksportowych separatystycznych parapaństw. O tym, że trafia on do Polski i szeregu innych państw zachodnich, pisaliśmy obszernie na łamach DGP, jednak nie doprowadziło to do jakościowej zmiany polityki państw unijnych. Komisja Europejska przekonywała, że implementacja ewentualnych sankcji jest domeną poszczególnych stolic, a te – że kwestia handlu węglem z okupowanego Donbasu to element polityki handlowej, która należy do wyłącznych kompetencji Brukseli. Przykładem mogą być słowa Tadeusza Skobla z 2018 r., wówczas wiceministra energii. Dowodził w Sejmie, że „import antracytu powinien być postrzegany głównie jako problem Komisji Europejskiej”, bo „to właśnie UE posiada narzędzia prawne umożliwiające ograniczenie importu węgla”.