Tym bardziej że są przesłanki, by sądzić, że oba przedstawione warianty są realizowane równolegle. Z jednej strony ubiegłej nocy znacząco zmalała intensywność ostrzałów ukraińskich pozycji na Donbasie, co świadczyłoby o tym, że to już koniec tego etapu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Z drugiej strony rosyjscy politycy podkreślają, że uznanie DRL i ŁRL nastąpiło w granicach obwodów donieckiego i ługańskiego, co świadczyłoby o tym, że to dopiero początek. Przecież skoro Kreml uważa, że Mariupol to część DRL, a Lisiczańsk – ŁRL, to oba miasta znajdują się pod ukraińską okupacją, więc czekające na ratyfikację umowy o wzajemnej pomocy mogą zostać przedstawione jako pretekst do kontynuacji agresji i próby zdobycia kontrolowanych przez Ukrainę części Doniecczyzny i Ługańszczyzny. Atak mógłby nastąpić choćby dziś z udziałem tych 150 tys. nagromadzonych wokół Ukrainy wojsk. Ale może wisieć latami niczym miecz Damoklesa, paraliżować rozwój Ukrainy i nastąpić po zakończeniu którychś kolejnych igrzysk olimpijskich, co wydaje się ulubionym terminem atakowania sąsiadów przez Rosję.