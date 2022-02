Rada Najwyższa Ukrainy wezwała we wtorek obce państwa i organizacje międzynarodowe, by nie uznawać niepodległości tzw. republik ludowych w Donbasie – Donieckiej i Ługańskiej, by potępić decyzję Rosji o ich uznaniu i wprowadzić przeciw Rosji ostre sankcje.

„Wzywamy obce państwa i międzynarodowe organizacje regionalne, by nie uznawać nielegalnych, samozwańczych tworów w niektórych regionach obwodów Ługańskiego i donieckiego" – napisano w oświadczeniu. (PAP)