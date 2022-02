Reklama

Udział w ćwiczeniach wezmą rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne i przeznaczenia strategicznego, a także oddziały Południowego Okręgu Wojskowego. Rosja zalicza do tego okręgu m.in. regiony graniczące z Ukrainą i anektowany Krym.

Reklama

Zaangażowane zostaną także oddziały Floty Czarnomorskiej, stacjonującej w Sewastopolu na anektowanym Krymie, i Floty Północnej.

Ministerstwo obrony oświadczyło, że ćwiczenia są planowe. Zbiegają się one przy tym z gromadzeniem wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Rosja przekazała w tym tygodniu, że zaczęła wycofywać część sił, ale Kijów i Zachód zakwestionowały to oświadczenie, wskazując, że dostępne im dane sugerują raczej zastępowanie części żołnierzy i sprzętu, co nie jest równoznaczne z wycofaniem części wojsk.(PAP)