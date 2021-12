To część środków, mających na celu powstrzymanie pandemii Covid-19 – przekonywał podczas piątkowej debaty minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD), który wzywał do zdecydowanych i szybkich działań. „Nie mamy czasu do stracenia” – podkreślał.

Obowiązek szczepień dotyczyć ma placówek, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przychodni, gabinetów lekarskich, pogotowia ratunkowego, ośrodków społeczno-wychowawczych – wymienia portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Dzięki piątkowej nowelizacji kraje związkowe RFN zyskały uprawnienia do zamykania w razie potrzeby takich miejsc jak kluby, dyskoteki czy restauracje. Aby przyspieszyć i usprawnić proces szczepień przypominających, czasowo do podawania szczepionek przeciw Covid-19 uprawnieni zostaną także stomatolodzy, weterynarze i farmaceuci.

Nowa regulacja powinna zostać zatwierdzona jeszcze w piątek przez Bundesrat podczas specjalnego posiedzenia. Oprócz nowelizacji ustawy o ochronie przed infekcjami, Bundestag i Bundesrat opracowują przepisy, które powinny „zezwalać na ograniczenia w kontaktach dla osób zaszczepionych i tych, którzy wyzdrowieli” – dowiaduje się "FAZ".

Marzena Szulc (PAP)