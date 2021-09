Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitala przyjęto 554 chorych, a 139 na oddziały intensywnej terapii. 2195 pacjentów leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii we francuskich szpitalach. Liczba pacjentów przebywających w szpitalu zmniejszyła się o 115 i wynosi 10 323. W szpitalach zmarło 104 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 115 362. Odsetek pozytywnych wyników testów na koranawirusa wynosi obecnie 2,3 proc.

Epidemiolodzy określają sytuację sanitarną w kraju jako stabilną.

W ciągu ostatniej doby wykonano 164 605 szczepienia przeciwko koronawirusowi, z czego 77 556 pierwszą dawką. Od początku kampanii przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało dotąd 49 448 505 osób (tj. 73,3 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 46 221 399 osób (tj. 68,6 proc. populacji).