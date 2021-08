Autorzy artykułu, waszyngtońscy dziennikarze Mike Stone i Patricia Zengerle, informują, że wysłannicy Departamentu Stanu spotykają się już z pracownikami Kongresu, a zmiany miałyby zostać zaprezentowane jeszcze we wrześniu. Miałyby one objąć głównie sprzedaż karabinów i sprzętu do rozpoznania, którego używają siły mundurowe do walki z organizacjami paramilitarnymi, ale raczej nie obejmą sprzedaży dużych systemów, np. obrony przeciwlotniczej. Trudno przewidzieć, czy miałyby wpływ np. na sprzedaż czołgów. Takie podejście różniłoby się radykalnie od tego, które proponowała administracja prezydenta Donalda Trumpa. Bob Woodward w książce „Donald Trump. Strach w Białym Domu” opisuje, jak zięć Trumpa Jared Kushner miał wydawać polecenia urzędnikom.