Ofensywa szczepionkowa Kremla poniosła fiasko także w Europie. Sputnik V był rozpatrywany jako alternatywa jeszcze na początku roku, kiedy dostawy zakupionych przez Komisję Europejską szczepionek zaczęły się opóźniać. W produkowaniu Sputnika V miały pomóc Moskwie Niemcy, a rządy krajów związkowych zapowiadały jego zakup . Ostatecznie do tego nie doszło. Entuzjastyczny wobec rosyjskiego preparatu był także austriacki kanclerz Sebastian Kurz, który pod koniec marca był gotowy kupić 1 mln dawek w ciągu tygodnia. Umowy nie podpisano do tej pory, a w maju szef rządu doprecyzował, że może do tego dojść dopiero po dopuszczeniu do użycia Sputnika V przez Europejską Agencję Leków. Autoryzacja jednak mocno się opóźnia. Rosjanie mieli czas do 10 czerwca na dostarczenie danych na temat testów klinicznych, ale nie dotrzymali tego terminu.