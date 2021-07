Przepustka Covid-19 uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

Kolejne włoskie regiony informują w piątek, że w ciągu niecałej doby od ogłoszenia tej decyzji znacznie wzrosła liczba zgłoszeń na szczepienie. W Lombardii zapisało się następnych około 50 tysięcy osób, w Lacjum 55 tysięcy, w Piemoncie prawie 20 tysięcy, w Kampanii 10 tysięcy. Jak wyjaśniono, liczby te są wyższe niż w poprzednich dniach.

Ministerstwo zdrowia Włoch podało, że dotychczas Włosi pobrali ponad 40 milionów przepustek potwierdzających szczepienie, wyzdrowienie z Covid-19 lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. W pełni zaszczepiło się ponad 29 milionów osób, czyli 54 procent ludności.

Piątek przyniósł dalszy dobowy wzrost zakażeń; potwierdzono ich 5143 w 237 tys. testów. Liczba zmarłych na Covid-19 zwiększyła się o następnych 17 do 127 937.

Szacuje się, że obecnie zakażonych koronawirusem jest we Włoszech 58 tysięcy osób.